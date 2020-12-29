27歳的江姓男子育有5名年幼子女，大女兒發燒沒錢看病，平安夜江在臉書貼文希望賣嬰兒車籌醫藥費，引發各界關心，不少民眾捐物資善款幫助，但卻被前雇主爆料；江男收善款後買2支蘋果手機炫耀，還嗆聲「現在有10萬要怎麼花都可以」！

江姓男子今天出面澄清，強調蘋果手機是幫朋友寄賣的，照片中一疊千元鈔票是2萬塊，準備拿去繳積欠的房租；他也拿出自己手機證明，絕非前雇主爆料的蘋果手機，是使用超過7年螢幕面板都摔爛的一般智慧型手機。

江男前雇主指控他，好吃懶做工資一天2000元還嫌少，且要求每天領現金，他看在孩子可憐份上經常多發工資，3天發5天薪水，還常主動買晚餐給他一家人，江男連句道謝都沒有讓他很心寒；甚至幫忙江照顧小孩，因他不忍心看著孩子，住在亂得跟垃圾堆一樣的租屋處，造成孩子常生病。

江男澄清說，因前雇主做隔音泡棉裝潢，化學黏膠造成身體發癢起紅疹，擔心對小孩造成影響才不願意天天上工。前雇主以照顧小孩為藉口，把他的二女兒帶走長達2年多，直到他跟警方報案，前雇主才把二女兒帶回他身邊；二女兒當時已3歲不會講話。前雇主指責江男忘恩負義，江男則反駁對方欺人太甚，雙方各說各話！

江男感謝社會各界善心人士的幫忙，現在他已經找到工作，白天會在五金材料行上班，晚上到汽車修配廠洗車；他會從晚上21點做到凌晨2點，希望靠自己的勞力每個月能賺到5、6萬，讓妻小有適合的地方居住，也讓大女兒安心上學，全家人過正常的生活。

(中時 )