時裝大師皮爾·卡登（Pierre Cardin）曾來台參加活動。(圖/法商皮爾卡登台灣辦事處)

20世紀法國高級時裝的大師皮爾·卡登（Pierre Cardin）於12月29日去世，享壽98歲。

皮爾·卡登（Pierre Cardin）的本名是彼得羅·科斯坦特·卡登（Pietro Costante Cardin），1922年7月2日出生於威尼托(Veneto)一個小村莊聖安德里亞·迪·巴爾巴拉納（Sant'Andrea di Barbarana）。他的父母反對法西斯主義，於是舉家逃離義大利前往法國，在1920年代，帶著與他們的十個孩子，定居法國東南方的聖艾蒂安( Saint-Étienne)。

像許多義大利難民一樣，一開始在法國的生活是辛苦的，法國人稱這些義大利難民是「Ritals」意為「通心粉」，是一種岐視用語，但法國人不會想到，多年之後，將會把這位義大利難民，視為自己人，並且稱他時尚大師。

據皮爾卡登生前回憶，他在8歲就特別對顏色感興趣，他有時會花費數小時在成衣店的櫥窗前，就呆呆地看著線條、材料和顏色，這種孩童時期的審美意識，就是他投身時尚的起源。

1936年，14歲的卡登學作裁縫，幾年後他決定去巴黎，並進入與香奈兒齊名的設計師-埃爾薩·斯基亞帕雷利(Elsa Schiaparelli)的工作室，這對卡登的幫助極大，之後又成為精品名牌迪爾(Christian Dior)的首席衣服設計師。

但是此時正遇到二戰後的環境，卡登認為高貴衣服沒有足夠的銷量，應該訴求大眾化路線，而且不要減少時尚感，讓多數人都能穿的體面。於是1950年，他開創自己的獨立品牌，同時經營2個路線：舞台服裝和高級時裝。因此，他設計有舞會服裝，還有較正式的洋裝與西服，這是他的專長。

1953年，卡登的前衛泡泡裙得到市場肯定，於是在聖霍諾雷（FaubourgSaint-Honoré）街118號開設了第一家女裝精品店「夏娃」，3年後，以男性為主顧的「亞當」也開張。

他的時尚男裝一直強調「雅俗共賞」。曾經說過「我的西裝外套穿在在修車廠裡，或是溫莎堡裡都不會突兀。」 60年代英國搖滾團體「披頭四」(The Beatles)以卡登的休閒西裝為宣傳服，隨著披頭四的全球走紅，卡登的服飾同樣聲名大噪。

他是一位才華橫溢且孜孜不倦的設計師，在他的職業生涯中，積累100多項設計與藝術的榮譽。特別是曾得過3次法國時裝金模獎（1977，1979，1982），以及美國時裝設計師協會的國際獎（2007）。

卡登比較爭議的是「品牌授權」，不管什麼產品，只要向他支付一定比例的銷售費用，就能成為印有「皮爾卡登」的產品，香水、手提箱、領帶這自然不在話下，但是礦泉水、打火機或是香煙（即使他不抽煙）也能印有皮爾卡登。最多的時候發出去至少有700個（到2020年，仍在運營中品牌許可還有400個），這使得皮爾卡登變得不怎麼希奇。但是卻成功為公司的發展做出了貢獻，總產值超過6億歐元。這個商業系統在鼎盛時期，曾為大約20萬人提供相關工作。

也有人提醒他這件事，他幽默的說：「在我的商店裡，我們出售從巧克力到家具的所有產品！。」

(中時新聞網)