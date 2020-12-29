台灣不少欠稅大戶，就算需要被管收，也照樣不繳錢，一名靈骨塔公司的林姓女董事，遭管收3個月後仍不願意繳稅，接著被限制出境，名下財產也全被假扣押，到最後欠稅金額共248萬餘元，由妹妹先全部繳清，林姓女董事才終於脫身。

法務部行政執行署彰化分署，日前首次綜合使用「對公司董事管收」、以及會同移送機關「提起收取訴訟」的方式，成功讓林姓女董事繳清欠稅。據悉，彰化這家靈骨塔公司，欠104年營利事業所得稅、還有罰鍰共248萬餘元，執行官發現，林姓女董事疑將公司資金轉入自己名下，因此林女去年12月遭管收3個月，並於今年3月被釋放。

林女被管收後仍不願繳稅，因此遭限制出境，執行官與中區國稅局決定對林女「提起收取訴訟」，也就是將原本僅對義務人公司的執行名義，擴張到林姓董事。彰化地方法院裁定同意中區國稅局，免供擔保假扣押林姓董事名下所有財產，包括房屋、存款及保險給付；至於罰鍰部分的收取判決，中區國稅局亦獲得勝訴，且同意中區國稅局提供擔保後，可對林女財產進行假執行。

今年12月16日，國稅局傳林女陳報財產，同時出示敗訴判決，原本打算再一次送林女管收，但林女妹妹不忍心姊姊再次被關，當天替代公司繳交所有欠稅與罰鍰，而林姓董事也當場釋放，同時撤銷所有執行命令。

(中時新聞網)