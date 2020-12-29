北投大地酒店即日起至明年3月底，推出「搭高鐵遊北投」專案，持高鐵票根來館住房，享房費與館內相關優惠。（黃采薇攝）

中餐廳「奇岩一號」最知名的菜式—稻香大地牛。（黃采薇攝）

全台跨年面臨寒流急凍，成為泡湯暖身最佳時機，為搶攻國旅市場，搭配政府推出的旅遊補助，溫泉飯店業者也加碼祭出搭高鐵折抵房費的雙重優惠，推出「比高鐵假期更殺」的優惠，希望開拓中南部民眾北上旅遊泡湯的市場。

北市府推出「台北加碼GO」自由行補助活動共計10萬名額，分為12月24日至2021年1月31日、2021年2月1日至3月7日兩階段，預估也將提供北部國旅市場空間，增加中南部民眾北上旅遊動機。

除北市府旅遊補助外，為增加平日住房率，去年榮登5星級飯店評鑑的北投大地酒店，即日起至明年3月底推出「搭高鐵遊北投」專案，持高鐵票根來館住房，享房費與館內相關優惠，限平日住房（周日至周四）、雙人入住奇岩客房，1泊1食原價為9900元，同時搭配「台北加碼GO」，由政府補助折抵飯店房費1000元，等於中南部民眾搭高鐵北上至北投大地酒店訂房，即可再折抵1500元，等於最低7400元即可入住，比高鐵假期更殺。

大地酒店總經理官振朝表示，只要旅客持2天內從台中以南、北上台北的高鐵車票，即可以票根折抵1500元房費。另外，住房旅客也可選擇領取2000元的館內消費金，可在住宿期間於館內川湘與義法料理、日式精緻小火鍋等3家餐廳消費用餐，也很划算。

(中時 )