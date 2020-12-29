國內企業南豐工業及關係企業榮錦塑膠近期驚傳跳票，銀行團在29日緊急召開債權銀行團會議，會中達成三共識，一是本金寬還一年、利率酌降；二是透過經濟部債權債務協商、跳票暫時免列入；三是未來所有資金將設立專戶監管。

銀行團指出，目前二家企業營運狀況都正常，出貨也沒問題，國內、歐洲等訂單不受影響，會積極協助度過難關。

其中，南豐公司長期深耕內銷市場，以「新潔」為品牌名稱對外銷售超過20年，在塑膠容器產業界占有重要地位。榮錦塑膠長期深耕外銷市場，本業經營已逾40年，銷售足跡遍布歐、美、亞洲等主要國家，業務合作夥伴包括跨國大型咖啡連鎖門市企業，是台灣塑膠冷飲杯外銷龍頭廠商。

據悉，債權銀行團會議中，有10多家銀行共同參加，並且對於這二家企業仍願意支持，未來二家企業將在臺灣企銀設立專戶，所有應收帳款、應付帳款都將由會計師監管，每一筆都要合理，才能支用。

臺企銀去年2月、9月統籌主辦聯貸案，一個是南豐工業7.5億元、一個是榮錦塑膠13億元。

南豐工業聯貸案，由臺企銀擔任聯貸統籌主辦銀行，農業金庫、高雄銀行、第一銀行、台中銀行、元大銀行、兆豐商銀共同參與。

榮錦塑膠聯貸案，由一銀、農業金庫、臺灣銀行、華南銀行、台中銀、高雄銀、板信銀行等銀行參與，原規畫募集11.2億元、核貸總金額達16.5億元，超額認貸約47.32％，最終以13億元結案。

(工商 )