英國變種新冠病毒肆虐，首架自英國返台的班機，引發外界質疑防疫規格不如武漢包機來的嚴謹，且接下來還有4050名滯英留學生可能返台的考驗。但陳時中提出3點指此班機與武漢包機的情況不同。資深媒體人陳揮文今(29日)對此痛批，「你在裝傻嗎？」怎麼扯說武漢有封城...。

陳時中表示，英國回台班機整個防疫規格非常好，沒有往外擴的疑慮，且武漢用包機是因為那時有封城，而英國並沒有封國，這2個情況有不一樣的地方，加上現在對病毒了解，比疫情剛開始的時候了解更多。他強調，現在的防疫沒有問題。

陳揮文今在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中痛批，陳時中說英國沒封國，但很多國家都不准英國飛機降落，「陳部長你在裝傻嗎？怎麼扯說武漢封城呢，可是前兩周不是一大堆英國人跑去法國，明明你是雙重標準！」

陳揮文更稱，「假設變種病毒是發生在大陸，那麼陳時中會用一樣標準處理嗎？真的覺得台灣防疫到現在是靠運氣，但不曉得運氣會用到什麼時候...」。

(中時新聞網)