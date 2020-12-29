賴姓男子6月在臉書上發文「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」29日遭台北地檢署依公然侮辱罪起訴。對此，陳時中表示，當時社會大眾對指揮中心產生諸多懷疑，為穩固大眾心理，才會出此不得已的作法。

賴男6月初在臉書粉絲頁「蘆竹南崁資訊大小事分享團」，PO文指「阿中部長隱暪疫情，無恥舔美賣台」，事後賴男坦承發文，但否認有誹謗情事，29日北檢遭起訴，檢方認為，「無恥舔共賣台」足以貶低其人格及社會評價，因此，以公然侮辱罪嫌起訴賴男。

對此，陳時中說，當時會提告是因為疫情正是最緊張時期，大家開始對指揮中心產生懷疑，外界認為指揮中心在隱匿疫情，社會大眾心理有大幅度波動，備受影響，可能導致中央在對疫情下的行政措施不被社會看重，沒有全民一致，一定會失敗。

陳時中強調，那是在緊張情況下不得已的作法，希望疫情期間大家不見自亂陣腳，要同心協力和病毒作戰。

(中時 )