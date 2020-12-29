為避免跳島或環島郵輪淪為洗錢管道，交通部航港局向中央流行疫情指揮中心提報「郵輪類出國遊程專案」並於24日獲同意，今後民眾參加郵輪類出國，將於出入境時檢查行李及通關查驗、退關作業等，且現鈔逾新台幣10萬元須申報。

疫情趨緩後為振興郵輪，國內旅遊業者推出跳島或環島郵輪類出國行程，但因不必通關查驗，恐有洗錢漏洞。

航港局表示，依「洗錢防制法」第12條規定「洗錢防制物品出入境申報及通報辦法」，旅客或隨交通工具服務的人員出入境，同一人於同日單一航（班）次攜帶應向海關申報並向法務部調查局通報的物品，包括逾等值1萬美元的外幣、香港或澳門發行的貨幣現鈔、總價值逾10萬元的新台幣現鈔、總面額逾等值1萬美元的有價證券、總價值逾等值2萬美元的黃金，及總價值逾等值新台幣50萬元的物品。

未來旅客登船前由關務署、移民署、疾管署及海巡署等單位，按洗錢防制法規定辦理通關查驗。郵輪旅客將與搭船、搭機出入國境之旅客相同，只能攜帶限額現金。

(中時 )