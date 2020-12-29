告五人近日推出新專輯《運氣來得若有似無》在29日舉辦發片記者會，主唱雲安的奶奶昨到場力挺還送上親手做的古早味蛋糕，送上祝福，雲安和犬青交往近4年，奶奶曾經有催婚？2人笑說沒有，但有曾經一起討論過婚事，不過雙方現階段都認為把重心擺在工作上。

告五人先前為了新專輯，努力瘦身，3人共已瘦下27公斤，犬青表示從第1張專輯到現在瘦了13公斤，仍在努力中，她之前在直播時，曾被粉絲留言攻擊太胖，她難過落淚，還問雲安：「我是不是真的很胖。」雲安先回：「真的沒有，我們一起努力減肥就好。」隨後笑說：「妳真的很胖。」

雲安從80公斤瘦至68公斤，瘦下12公斤，他打趣自稱是「好萊塢體質」，1天不吃就會瘦，形容自己的身材是快要精實，現在練有二頭肌、背肌，體型算標準的謙哥，又再瘦2公斤，他們說瘦了之後會被公司罵，因為衣服要再重新購入。

來自宜蘭的告五人，以雙主唱犬青、雲安，以及鼓手謙哥為核心的搖滾樂團，奪下第9屆金音獎「最佳新人」與第31屆金曲獎「最佳音樂錄影帶」，他們暑假登上在小巨蛋舉辦「超犀利趴」，盼未來能登上小巨蛋開個唱，雲安透露沒有預設最快什麼時間達成，「是一種隨緣、自然、踏實的態度。」

(中時 )