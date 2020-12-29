英國變種新冠病毒肆虐，考量疫情狀況及機組員隔離措施，華航宣布取消2021年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。圖為桃園機場第一航廈內空蕩蕩的華航櫃台。（陳麒全攝）

27日華航執飛英國航班為例，共有4位前艙的機師與9位後艙組員，這13人最快也要14天後才能在派遣任務。（陳麒全攝）

英國新冠肺炎變種病毒入侵亞洲地區，香港、日本與韓國相繼出現確診病例，日前從英國返台的旅客中已經有4個確診病例，是否為變種病毒仍在確中。中央流行疫情指揮中心雖然對防疫有信心，請國內二大航空公司將英國倫敦直飛台北的航班減半因應，航空公司在考量防疫規定與營運成本下，中華航空29日宣布，取消2021年1月份台北往返倫敦所有航班。長榮航空稍早也跟進相同作為，台英之間的航空客運及貨運暫時停飛。

華航目前才從倫敦載回114名旅客，但在鎮考量英國疫情嚴峻，以及將實施的加嚴機組員居家檢疫與自主管理延長天數的規定，29日下午經營運防疫會議討論後宣布，將取消2021年1月份台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。長榮雖然早在前幾日已宣布暫停12月23日以後航班，29日也跟進相同作為，台北倫敦航線的客運及貨運航班，在2021年1月底前暫停營運，未來營運班次將視疫情狀況再行通知。

據了解，目前英國新冠疫情嚴峻，雖然已有超過40個地區或國家禁止英國航班入境，中央流行疫情指揮中心只先要求減班因應，並未禁止英國航班入境。但是對於航空公司而言，壓垮台英航線之間無法繼續營運的最後一根稻草是在於中央流行疫情中心新公布加嚴的「機組員隔離措施」。

由於即日起，執飛英國航線的空服機組員，必須居家檢疫14天，期滿前進行採檢，確認為陰性後，須再自主健康管理7天，才能進入社區。資深航空公司管理人員表示，以27日華航執飛英國航班為例，共有4位前艙的機師與9位後艙組員，這13人最快也要14天後才能在派遣任務，這對人力派遣調度影響非常大，再加上疫情影響和營運成本效益的考量，航空公司也只能選擇暫停營運。

除了客運之外，貨運方面也都先全部暫停，台北市航空貨運承攬公會理事長黃啟明表示，台英停航直接影響到台灣高科技產品運送，例如筆電、電腦等運往英國，業者只能移用轉機方式，先將貨送到香港或泰國轉機，否則就只能搭乘海運，最少要30天後才能抵達，不過也能體諒航空公司的無奈，畢竟台北倫敦航線的客運運量不大，派遣人力成本增高，又有染疫的風險，暫停營運也是不得已的選擇。

(中時 )