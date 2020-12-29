紅遍亞洲暢銷到歐美的日本繪本《屁屁偵探》因獨特的造型吸引大批粉絲，本以為是給學齡兒童閱讀的兒童繪本，在台灣居然被列入「青少年閱讀TOP100」書單，也有11歲的小讀者太喜歡偵探遊戲，希望能收到《屁屁偵探》做聖誕禮物。

《屁屁偵探》如其名， 2個臉頰宛如「屁屁」一樣圓潤，特殊技能是在遭遇危險時放出「臭屁」，擁有一雙劍眉又高智商的屁屁偵探，其實本人非常紳士有禮，大展男神風範的反差萌，讓超多哥哥姊姊們為他深陷，無法自拔，堪稱小朋友的偶像、大姊姊的理想型。

此次將於1月21上映的《屁屁偵探》，2部電影一次連播，也是台灣首次播出電影版，特別安排在寒假開始第一天上映，超精彩的《咖哩香料事件》及《瓢蟲遺蹟之謎》，帶你一窺《屁屁偵探》的真實魅力，到底超神秘的《屁屁偵探》是怎麼吃東西？又是怎樣放出臭屁攻擊敵人？兩集連播的《屁屁偵探》帶你洞悉「屁屁之謎」。

而特別展覽《噗噗！與屁屁偵探完美破案！台北篇》也將從12月30日起於華山文化創意園區舉辦，特別聯合片商推出驚喜套票，除了兩張電影票之外，還送一隻「全台獨家」、「限時限量」的《屁屁偵探》絨毛玩偶，讓「屁屁」陪你度過每一個解謎的時光。

(中時 )