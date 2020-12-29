倒數2天，萊豬即將叩關台灣，不少店家為了自清，紛紛貼上台灣豬標章貼紙，但由於衛福部開放貼紙自製，讓許多人一頭霧水，難以分辨，如今更有業者在網拍上以一張80元的價格販售，已熱銷3770張，對此農委會主委陳吉仲卻表示「不會特別調查」，除非店家沒使用台灣豬才會開罰。

為了因應萊豬進口，農委會要求店家標示產地，並推出台灣豬標章貼紙，衛福部食藥署更是開放自行下載，提供業者自製，引發網友疑慮，質疑業者恐存僥倖心態。

有賣家以一張80元價格出售，已售出3770件。(圖／翻攝自蝦皮)

有PTT網友更在蝦皮賣場上發現，出現許多拍賣台灣豬標章的賣家，售價依大小區分，從50元到200元不等，其中有賣場更是已經賣出3770張，獲得許多五星評價。原PO大酸：「台灣豬標章，已經在蝦皮成功售出3700多張，持續增加中，從後天開始，全台，起碼有三千多良心保證，使用台灣豬的店家，供大家選擇，真的不用太擔心吃到萊豬，想吃還不一定吃得到」。

鄉民也紛紛留言：「說個笑話，業者會自律」、「那個高興貼就貼，有屁用」、「大家都用台灣豬，不知道進來的萊豬都跑哪去了」、「這種把關能力誰會信政府」、「有政府，有屁用」、「一秒變台豬，相信萊豬相信黨」、「小吃店根本不可能一間一間查有沒有亂標」、「貼上去後美豬都有滿滿的台灣價值味」。

對此陳吉仲也表示，鼓勵豬農標示產地，自製標章也算數，不會特別查核，除非店家貼上貼紙卻又使用非台灣豬，才會開罰4到400萬元。

(中時新聞網)