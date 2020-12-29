國銀再傳踩雷！販售冷飲塑膠杯龍頭的南豐工業與其關係企業榮錦塑膠發生跳票事件，金融機構曝險金額未達20億元。

主辦行台企銀今日表示，該聯貸案債權銀行團已經召開過債協，達成協議給予寬限期1年，並且調降利率，並且要求南豐工業與榮錦塑膠要設置專戶，未來的應收帳款進入專戶中作為還款的來源，由經濟部聯輔中心監督。

台企銀去年主辦南豐工業7.5億元的聯貸案，聯貸銀行團包括農業金庫、高銀、一銀、台中銀、元大銀、兆豐銀等；以及榮錦塑膠聯貸案13億元參貸行包括第一銀行、農業金庫、台灣銀行、華南銀行、台中銀行、高雄銀行、板信銀行、上海銀行等，台企銀表示都有正常還款，所以曝險金額未達20億元。

台企銀表示，南豐工業主要是因為財務緊張、資金斷鏈而造成跳票，主業與營運仍沒有問題，所以銀行團債務協商結果同意給兩家公司1年的寬限期只還息不用還本、且利息還降了約0.5％。未來該公司的應收帳款就進入所設置的專戶當中，專用來償還銀行團的債權，目前該兩筆聯貸案繳款正常且有廠房、機器設備作為擔保，擔保率起碼４成以上。

南豐工業主要業務是塑膠容器及塑膠板材製造買賣業務，對外銷售各式PP材質冷飲杯及杯蓋產品，至今已經成立46年，主要客戶包含50嵐、韓國貢茶、橘子工坊、乾杯、日出茶太等高知名度飲品連鎖店；榮錦塑膠是關係企業，銷售遍布歐、美、亞洲等主要國家。

(中時 )