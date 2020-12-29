開春浪漫純愛電影《想見你的愛》，劇情描述吉高由里子飾演一位因意外喪失視力的盲女，與橫濱流星飾演的失意拳擊手，兩人相遇後相愛，卻遭遇重大轉折。電影中不少虐心情節，讓日本女性觀眾看完後感動淚崩，其中電影主題曲〈Your eyes tell〉更是一大推手，邀請到人氣韓團防彈少年團（BTS）演唱。

這不僅是BTS首度為電影打造主題曲，更是日本電影中極罕見由外國歌手製作並演唱的主題曲，由BTS年紀最小的成員柾國親自作曲，成員們相當開心能參與，並稱「電影展現了美麗而深刻的愛情觀，相信觀眾聽完，再去欣賞電影 《想見你的愛》，便可以感受到我們融入樂曲中的心情」，歌曲上線後立刻席捲世界各國排行榜，創下iTunes史上獲得最多冠軍的日語歌曲，在YouTube上線後，觀看次數也突破2600萬。

導演三木孝浩也開心喊：「我真的非常喜歡這首歌曲，原先只是想放在片尾，但旋律實在太好聽了，最後還決定安插在電影之中當作配樂插曲。」女主角吉高由里子得知此事時開心表示：「一直在新聞上看到的BTS居然為我們做主題曲，我太驚訝了，也很感謝。」而男主角橫濱流星聽完後則大讚：「歌曲與電影相當契合，讓人完全沉浸在餘韻中，透過BTS活躍在世界舞台的力量，能讓更多人看見到這部電影，我感到很幸福。」電影將於明年1月22日在台上映。

(中時 )