日本懸疑驚悚漫畫《約定的夢幻島》首部真人版電影，集結2大女神北川景子、濱邊美波與人氣女星渡邊直美，故事描述由北川景子飾演的飼育員伊薩貝拉一手經營的「恩典農場孤兒院」，裡面的孩子們接受高等教育，過著宛如童話的夢幻生活，直到天才兒童艾瑪、雷與諾曼意外發現孤兒院其實是提供「食用兒童」給「鬼」吃的農場，因此展開一場驚險鬥智的冒險之旅。

飾演克羅妮修女的渡邊直美也是全劇組公認的「神選角」，完美重現漫畫中精彩的「顏藝」驚豔全劇組，製作人村瀨健笑說：「渡邊直美是拍攝現場的人氣王，她豐富的表演不斷戳中孩子們的笑點，好幾次都讓他們憋不住笑場NG。」就連渡邊直美本人也笑說：「常常演完一次，導演就會跟我說『妳只要演出比這次少一半的效果就好了。』真的很不好意思，我太浮誇了！」

與渡邊直美有多場對手戲的北川景子透露有個橋段，她要雙手抓住渡邊直美的臉，結果不小心太大力讓她的臉被擠壓到像章魚，北川景子笑說：「導演喊卡後，我真的笑到肚子痛。」並表示曾擔心因為跟渡邊直美私下相處太好會影響到演戲，她說：「我怕自己沒辦法立刻進入角色，所以我演出前一分鐘都會看一小段動畫《約定的夢幻島》，讓我能抓住伊薩貝拉的感覺。」電影將於明年1月20日在台上映。

(中時 )