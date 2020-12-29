法國美術學院(Fine Arts Academy)推特發聲明證實，法國知名時尚大師皮爾卡登(Pierre Cardin)在巴黎逝世，享耆壽98歲。他在1960和1970年代，以未來主義風格顛覆時尚界打響名號，他曾效力迪奧(Christian Dior)等高級訂製服品牌，後出走自創同名品牌，更是時尚授權的先鋒，在各式產品打上他的同名商標。

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