法國時尚大師皮爾卡登辭世 享壽98歲 21:102020/12/29 工商 吳慧珍 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 法國美術學院(Fine Arts Academy)推特發聲明證實，法國知名時尚大師皮爾卡登(Pierre Cardin)在巴黎逝世，享耆壽98歲。他在1960和1970年代，以未來主義風格顛覆時尚界打響名號，他曾效力迪奧(Christian Dior)等高級訂製服品牌，後出走自創同名品牌，更是時尚授權的先鋒，在各式產品打上他的同名商標。 知名時尚大師皮爾卡登過世 享壽98歲 東方鋼琴詩人傅聰 在英國染疫辭世 (工商 ) #法國 #時尚大師 #皮爾卡登 #曾效力 #辭世 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 混血童星20歲了 一字領露肩絕美慶生「另一個開始」 13:592020/12/28 娛樂 昔邀梁朝偉拍《悲情城市》 67歲製片張華坤肺腺癌病逝 11:472020/12/29 娛樂 法國鼓勵騎單車防疫 04:102020/12/27 專題周報 44歲李小冉紅毯蹦出超兇車頭燈 身材太好登熱搜網狂讚 00:202020/12/29 娛樂 川普卡紓困 拜登憂毀滅性後果 04:102020/12/28 兩岸要聞 DeepMind共同創辦人哈薩比斯 破半世紀難題 解鎖病毒蛋白質結構 04:102020/12/27 全球財經 傅聰人緣佳 巴倫波因和杜普蕾在他家客廳談戀愛 14:322020/12/29 生活 中時專欄：黃介正》「冷戰」結束30年 19:372020/12/29 名家 曾神預測911！星象大師驚爆2021 喪屍將稱霸地球 18:252020/12/27 國際 東華大學辦楊牧追思音樂會 經典詩詞伴樂聲傳揚於世 20:222020/12/29 寶島 曾精準預測911 星象大師驚悚預言2021：殭屍將稱霸地球 人類靠它拯救 10:032020/12/27 國際 財經熱門新聞 疫情慘重全球股市仍漲不停 原因1數字就能解釋 - 財經 大陸不要了？ 澳一礦產上月進口量 按年急崩近8成 - 財經 大陸拒卸貨 澳洲70煤船逾千名水手滯留海上數月 - 財經 - 工商 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團給予1年寬限期 - 財經 國銀又踩雷！ 南豐工業、榮錦塑膠跳票 銀行團達三共識 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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