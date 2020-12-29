衛福部長陳時中肯定基隆店家標示清楚。（陳彩玲攝）

衛福部長陳時中29日至基隆市進行產地標示試辦區視察。（陳彩玲攝）

2021年1月1日起將強制實施使用「豬肉及豬可食用部位」的食品，須明確標示豬原料原產地，衛福部長陳時中29日至基隆市進行產地標示試辦區視察，不僅前往許多知名攤販進行宣導，更推廣基隆在地小吃，他肯定基隆店家的標示相當清楚，也提及未來相關單位會分兩部分展開查核。

陳時中表示，1月1日起就要強制標示，相關單位也會展開查核，除了地方要確保標示完整，中央也會針對產地進行追溯，包括後製廠的稽查、源頭管理追蹤，一定會把食品標示做好，他強調，在市面上能夠銷售的食物，不管是經過農委會或食藥署、衛生局一定的查核程序，中央跟地方一起合作，確保市面上販售的食品是安全的，請大家可以放心。

陳時中指出，近來有新聞報導標章標示混亂，標章是農委會推動，要大家愛用國貨，但這次的行政命令是針對標示，要讓大家知道吃的東西是從哪裡來的，採取事後查核方式，全國輔導了26萬個點，用事前審查的話會造成擾民，事後查核可以確保這些標示是正確的。

會後媒體聯訪，有記者提問，台灣華航和長榮往返英國班機暫停，是否會對變種病毒較為放心？對此陳時中說，防疫是無法靠航班減班，重要的是本土關口如何做，讓病毒與社區能有效阻絕，台灣集中檢疫在管理方面做得井井有條，近一年收了近2萬4千人，沒有群聚、脫逃等問題產生破口，是非常成功防疫戰略堡壘。

(中時 )