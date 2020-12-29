美國環境保護署（EPA）於12月23日表示首次發布了新飛機的溫室氣體（GHG）排放標準，該標準將確保「國際一致性」，這不但是為了環保，也是為了確保美國飛機製造商能夠有與外國競爭對手「平等的競爭環境」。

飛行全球(Flight Global)報導，國際民航組織(ICAO)於2017年宣布，飛機必須製定二氧化碳（CO2）和一氧化二氮（N2O）的排放認證標準，和建議措施，必須比現在的排放量更為減少，從2028年起，飛機將改用新規則。

ICAO也要求航空業必須將碳排放量限制在2020年的情況，也就是明年的排量不能超過今年，並且在2050年之前，飛航排放量還要減少到2005年的一半。

由於今年冠狀病毒大流行，航空業明顯衰退，也因此飛航產生的二氧化碳排放量有所減少，以今年為標準，並規定往後都不能超過，是相當大的挑戰。

因此，美國環境保護署表示，「如果美國未能採用與國際民航組織相同的二氧化碳排放標準，美國的飛機製造業將處於嚴重不利地位。」

隨著環境管理日益重要，航空公司正在投資於更新，更高效能的飛機，碳補償計劃以及利用可再生能源製成的航空燃料。

(中時新聞網)