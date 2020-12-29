40年來最冷跨年夜 一張圖看「2021倒數＆迎曙光」全攻略

「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，今年將是「40年來最凍」跨年夜。對此，特別整理出跨年「天氣全攻略」，避開壞天氣。(台灣颱風論壇、太報提供)

霸王級寒流即將襲台，中央氣象局表示，今晚（29）開始寒流將迅速南下，全台天氣劇變、氣溫驟降，到明天（30）感受會更強烈。天氣粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，遇到東亞寒潮大爆發，今年將是「40年來最凍」跨年夜。對此，也特別替要跨年、看日出的民眾整理出「天氣全攻略」，避開壞天氣。

氣象局表示，今晚起隨著鋒面通過，北方寒流將急速南下，劇烈的天氣變化將讓日夜溫差達10度以上，呼籲各地民眾做好防寒準備。颱風論壇指出，由於東亞寒潮大爆發，今年跨年將是「過去40年以來」最冷的一次，全台多地的最低溫僅會剩下個位數。若再考慮強烈東北風的風寒效應，中南部空曠區域及北部的體感溫度甚至不到5度，請大家一定要注意保暖！

不過，所幸此次寒潮性質偏乾冷，論壇表示，跨年各地為晴時多雲的好天氣，僅位於迎風面的北北基及東部地區，天氣時陰偶有小雨。所以論壇指出，打算看跨年煙火秀的民眾，「桃園以南地區」都不用擔心在雨霧中觀看煙火。至於觀看位置，由於吹東北風的緣故，可以鎖定「西至南側」下風處觀看。

曙光部分，颱風論壇表示，觀測2021年第一道曙光首選地點是海拔高於2000公尺的高山或外島（澎金馬），中南部地區也是不錯的觀看選擇。至於東部民眾，則建議往南走；北北基及宜花地區因位於東北季風迎風面，天氣陰雨為主，觀測到曙光機率偏低。

(中時新聞網)