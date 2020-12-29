台灣民意基金會今天公布最新民調，蔡英文總統整體聲望明顯下滑，被認為其第二任蜜月期已經結束。總統府稍晚回應，執政團隊沒人會認為自己有蜜月期，但會將民調做為參考。對此，「台灣民意基金會」董事長游盈隆回應，總統府這回應太無釐頭、太沒知識、根本不知所云，發言人出來反駁、獻醜，實在大可不必。

台灣民意基金會董事長游盈隆 臉書。(圖/翻攝自 游盈隆臉書)

台灣民意基金會今天公布最新民調， 結果顯示有五成三的人基本贊同蔡英文總統處理國家大事的方式，三成六不贊同。贊同比不贊同的人多 16.5 個百分點。若與上個月相比，贊同與不贊同的差距明顯縮小7.6個百分點。游盈隆今在記者會表示，「蔡總統整體聲望明顯下滑，顯示其第二任蜜月期已在年底結束」。

總統府發言人張惇涵表示，民調在不同時間點、不同調查方法，都會有不同結果，執政團隊都會作為參考，「執政團隊沒有假期，更不可能有蜜月期」。

對此，游盈隆29日透過臉書發文回應，他仔細看了府方的說詞，第一個感覺是總統府這樣回應，「太無釐頭、太沒知識、根本不知所云」。他解釋，因為「總統蜜月期」的理論與概念在當代政治科學行諸久遠，幾乎已經成為「常識」（common sense)了，但今天這位府方發言人顯然不知道「總統蜜月期」的概念。他去扯什麼「執政團隊可謂沒有假期，更不可能有蜜月期」云云，根本和我所討論的「總統蜜月期」風馬牛不相及，是在反駁什麼呢？

他強調，何況，以蔡英文第二個總統任期，一開始就擁有長達七個月的蜜月期，那是可喜可賀的事。根據相關研究指出，美國歷任總統蜜月期平均七個月，蔡英文已經達標了，是好事一樁，發言人出來反駁、獻醜，實在大可不必。

游盈隆還指出，堂堂總統府的發言人，應該要有豐富的人文及社會科學知識，才能應對每天經緯萬端的國家大事。他理解總統府發言人是一個苦差事，但如果總統硬要發言人出來回應，「發言人恐怕還是要硬著頭皮出來亂掰一通」，結果就是這樣，什麼都不是。

(中時新聞網)