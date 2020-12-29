【政新鮮】英航乘客發燒仍回台 宅神酸「蒐集病毒株」怒飆4字

英國變種新冠病毒肆虐，考量疫情狀況及機組員隔離措施，華航將取消2021年1月台北往返倫敦所有航班，後續將依市場需求及疫情狀況調整航班計畫。對此，宅神朱學恒表示，他不明白為何中央流行疫情指揮中覺得台灣是超級堡壘，不擔心變種病毒，結果現在國籍航空自主斷航，他更對綠營側翼嗆聲，指他們似乎比全世界的病毒學家還要專業，「是把我當白痴嗎？」

朱學恒今(29日)在臉書上表示，他昨天在直播中分析了半天，就是不明白為什麼指揮中心堅持覺得台灣自己是超級堡壘，不用擔心新的B117病毒，結果現在台灣的國籍航空果然用科學方式決定，接下來自主斷航，「早說就不用害我昨天被側翼洗了一波啊，還說什麼大家不要擔心要相信政府相信黨，決策一定是正確的，啊現在咧？！」

朱學恒指出，他認為指揮中心應該對案790進行說明，卻又遭到側翼洗版，「屁咧，當我沒在看國際資料嗎？」國際間最近還有發生過二次感染結果病情更重身亡的案例，專家都擔心這對於免疫跟疫苗的效果讓人不放心，結果來我這邊留言的一堆側翼還說絕對沒有問題，本來陰陰陽陽就很常見，「靠北美國CDC今年10月才說重複感染的確令人擔心他們正在調查中，BBC在12月才做了一篇專題」。

朱學恒抱怨，「結果我這邊留言的側翼感覺比全世界的病毒學家還要專業是怎麼回事？還有人說新冠肺炎根本沒有免疫這回事，是把我當白痴嗎？」他還忍不住直言，台灣是平行世界，相信政府相信黨的人竟然科技和醫療知識還勝過全世界，是不是太好笑了一點？

(中時新聞網)