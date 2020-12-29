大陸女星謝娜和歌手老公張杰結婚9年，前年生下一對雙胞胎女兒跳跳、俏俏，近日爆出懷二胎，不但被拍到肚子微凸，還在直播節目疑似出現孕吐反應，而在最新一期節目，她還自曝將有喜事發生，掀起陸網討論。

在最新一集《快樂大本營》節目中，謝娜身穿寬鬆毛衣，仍藏不住微微隆起的小腹，而在一票人玩遊戲時，只見其他嘉賓和主持人都坐在表演台上，只有謝娜坐在單獨得一個沙發椅，似乎受到製作組的特殊照顧。

謝娜小腹明顯隆起之外，特別座的位置似乎受到特殊照顧。（圖／翻攝自微博）

來賓被問誰有喜事發生，謝娜率先現身。（圖／翻攝自微博）

另外，在一個遊戲環節中，挑了幾個人躲在布幕後，當來賓張雨綺拿字卡發問：「你們當中誰是下一個有大喜事發生的人？」才剛喊完「3、2、1」，謝娜就從布幕後走了出來，連另一嘉賓寧靜都忍不住直呼「一定有很多瓜」，更是引發外界揣測。

現年39歲的謝娜日前參加直播活動，直播到一半，她突趴在桌上狀似不舒服，還疑似出現乾嘔狀況，休息數秒過後，起身就喝水漱口，節目後半段她不時抓空檔深呼吸又吐氣，就像在緩解身體的不舒服；另外，之前節目官方花絮照裡，謝娜被補捉到走路時小心翼翼，一旁還有工作人員攙扶，似乎散發濃濃孕味，引起大批網友瘋猜謝娜可能懷上第二胎。

(中時新聞網)