為期兩天的原棒學苑-投打訓練營今（29）日在花蓮縣玉里高中登場，美職費城人隊球探王金勇向青棒學員分享職涯經驗，探討成為一名職棒選手所具備的條件，除了琢磨球技，也鼓勵多學習各種語言和增進社交能力，種種養分都會有於未來棒球路的發展。

王金勇舉自己為例，會中文、台語、日語、英文和族語，2018年剛好有應徵費城人隊球探的機會，面對球團副總等高階長官，進行一個半小時的全英文面試。他回憶雖然結束後汗衫全都濕透，一周後卻利收到錄取通知；這是凸顯語言能力的重要性，也強調台灣小將和拉丁美洲球員相比，有學校的英文課當基本功，在球探和球團眼中是加分。

儘管常回家鄉花東地區做球探工作，這次卻是王金勇首次向學生授課。10天前見證花蓮縣在新北富邦U18棒球賽拿到季軍，他鼓勵這群後山的孩子不要妄自匪薄，「他們運動能力、流暢度和直覺性都不會比明星學校差，搭配天性和身體素質有機會上一層樓。」

原棒學苑投打訓練營，教練團師資陣容整齊。（原棒協提供／廖德修台北傳真）

結束靜態課程後，前旅美左投郭泓志接手下一階段體能訓練，為學員帶來2個半小時專業指導，從熱身、拉力繩等皆有詳細講解和運用，希望不管在比賽前、中、後，都可不受場地影響，維持簡單的肌力訓練。同樣是首次來到花東指導基層棒球，郭泓志認為學員運動細胞好、個性開朗活潑，期待能透過這次課程，讓他們有規劃地達到現有的需求。

下午營隊邀請統一獅隊高國慶指導野手的技術層面，傳授打擊和動作協調性的技巧。玉里高中教練團由劉義傳、蕭良吉、余進德、吳佳榮等前職棒球員組成，高國慶稱讚不愧是退役球星帶的球隊，「技術就是好，和現在的觀念也很接近。」

高國慶大方回應學員提問，回答如何在職棒待到42歲還繼續打下去。他表示，一年賽季120場如果能出賽60到80場，驗收訓練成果，那就值得堅持，要是每年只能打3、4場便不一樣，最後他笑說，「最好打到你們進來職棒淘汰我。」

投手部分由旅美道奇隊鄭浩鈞及富邦悍將隊吳世豪共同帶課，兩位新生代都是首次當青棒講師，前一晚和前輩郭泓志討論課程分配，開課前更反覆確認內容細節。感受到身負重任的鄭浩鈞加入美職所學，將熱身和牛棚準備都教導出去，有過指導少棒經驗的吳世豪則直呼高中生理解能力好很多。

這次訓練營也成為玉里高中下周參加木棒聯賽前的特訓，教練吳佳榮肯定原棒學苑增加學生的棒球知識，對備戰有幫助，剩下幾天空檔會維持正常練習，並做最後調整。

(中時 )