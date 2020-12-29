中國人民銀行貨幣政策委員會近日召開第四季度例會指出，要著力打通貨幣傳導的多種堵點，繼續釋放改革促進降低貸款利率的潛力；引導金融機構增加製造業中長期貸款，努力做到金融對民營企業的支持與民營企業對經濟社會發展的貢獻相適應。

香港信報29日報導，會議稱，穩健的貨幣政策要靈活精準、合理適度，保持貨幣政策的連續性、穩定性、可持續性，把握好政策時度效，保持對經濟恢復的必要支持力度。堅持穩中求進工作總基調，「穩字當頭，不急轉彎」。

會議指出，要綜合運用並創新多種貨幣政策工具，保持流動性合理充裕，保持貨幣供應量和社會融資規模增速同名義經濟增速基本相適應，保持宏觀槓桿率基本穩定。將推進金融高水平雙向開放，提高開放條件下經濟金融管理能力和防控風險能力。

同時，深化利率匯率市場化改革，健全市場化利率形成和傳導機制，引導企業和金融機構堅持「風險中性」理念，穩定市場預期，保持人民幣匯率在合理均衡水平上的基本穩定。

(工商 )