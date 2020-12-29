大陸政府近期強力監管互聯網應用平台，大陸電商巨頭阿里巴巴集團及其關聯企業螞蟻集團首當其衝。知情人士透露，由於官方日前對螞蟻提出「五大整改」要求中，要求螞蟻依法設立金融控股公司，目前螞蟻正計劃把其金融業務劃入金控公司，以便接受類似銀行業的監管。

路透報導，中國人民銀行29日晚間回應表示，螞蟻集團已實質控制證券公司、保險公司等多家多類金融機構，應當依法設立金融控股公司，目前螞蟻集團正在制定設立金控公司方案。

其中一位知情人士表示，包括人行在內的監管部門要求螞蟻將其理財和保險分銷業務，以及它持有少數股權的網商銀行(MYbank)納入金控公司，但仍不清楚螞蟻的支付寶業務是否會納入這家金控公司。目前針對螞蟻集團業務提議的這些整改措施並未最後確定，仍有可能調整。

報導稱，人行指出，「金融控股公司監督管理試行辦法」已於2020年11月1日實施，「螞蟻集團已實質控制證券公司、保險公司等多家多類金融機構，符合『金控辦法』規定的設立情形，應當依法設立金融控股公司。」

人行表示，根據「金控辦法」規定，螞蟻集團應依法將金融活動全面納入監管，建立健全整體的公司治理機制和全面風險管理體系。目前螞蟻集團正在按照「金控辦法」制定設立金融控股公司方案。

(工商 )