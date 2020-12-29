川普上任以來，開啟美中貿易大戰，因此未來美國新任總統拜登上任後，美中關係將如何走向，引發外界關注。日媒指出，針對日本企業高管的調查，結果顯示有72.3％的受訪者認為，拜登應放寬對大陸商品的額外關稅，僅有30.7％的受訪者認為，拜登應該維持現狀。

《日經亞洲評論》報導，在12月7日至12月22日，對141家日本大公司社長等高管的調查顯示，72.3％的受訪者表示，美國新任總統拜登，應放寬對大陸商品的額外關稅；68.2％的受訪者支持美國應緩解對大陸的措施；59.2％的人則表示，美國應放寬對大陸公民簽證的限制；認為應該維持現狀者僅30.7％。

報導指出，許多公司高管在調查中表示，許多公司高管在調查中指出，美國對大陸的制裁，並不利於公司經營，一家大型造紙廠受訪者便透露，大陸經濟疲軟導致消費下降，讓公司庫存激增，產品價格也跟著下降。其中，亞瑟士集團總裁廣田康人（Yasuhito Hirota）也強調，如果美中經貿衝突能緩和下來，將對全球經濟產生積極的作用。

不過，目前日本執政黨自民黨對大陸當局採取強硬態度，並以大陸通過香港國安法、逮捕抗爭者為由，呼籲日本政府應取消大陸國家主席習近平的日本國是訪問。同時，日本政府也已推出補貼，幫助日企將供應鏈分散出大陸。

(中時新聞網)