淘寶、天貓事業群總裁蔣凡今年4月捲入出軌風波，遭老婆董花花在微博證實他偷吃擁有千萬粉絲追隨的正妹網紅張大奕，更嗆聲張大奕「再來招惹我老公我就不客氣了」！然而事隔8個月，陸網近日就瘋傳蔣凡已離婚扶正小三張大奕，而董花花的回應更是透露了些許端倪。

淘寶天貓總裁蔣凡之妻董花花，先前在微博發文手撕網紅張大奕，正宮鬥小三的精彩戲碼，更被封為真實版《夫妻的世界》。不過董花花近日就因為被網友發現悄悄將微博所有關於蔣凡的照片刪除，惹來離婚傳聞。

董花花近日悄悄刪除了微博上所有關於老公蔣凡的照片。(取自董花花微博)

而董花花在被網友留言追問她疑似離婚，還淨身出戶的傳聞，更罕見地火大回應：「我離不離婚都不需要證明給任何人看！」相較於她先前手撕小三的霸氣與果斷，董花花如今的回應也被認為應該是真的離婚了。

不過蔣凡也因為背叛妻子、出軌張大奕，事業受到嚴重打擊，繼先前被阿里巴巴集團從合夥人中除名，從集團高級副總裁降為集團副總裁，日前更因網友投訴嚴重違反道德標準，被中止認定「杭州高層次人才」，為不倫戀付出不小代價。

(中時新聞網)