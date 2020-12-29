泰國內閣29日決定，將2021年2月12日、即中國春節的農曆大年初一列為特別假期。這是泰國首次將春節納入全國公共假期。泰國文化部部長伊提蓬說，增加假日有利於促進國內旅遊業發展，帶動各地經濟增長。

據中新社報導，伊提蓬表示，當天的內閣會議通過了增加特別假期的決定，2021年全國所有公共假期將增加至24天。除增加農曆大年初一為公共假期外，內閣還同意泰歷新年宋干節假期增加一天、7月27日守夏節補假，並將9月24日瑪希敦紀念日列為特別假期。

伊提蓬說，在長假期間，民眾出行頻率與消費水平都會不同程度增加，有助於刺激各地區經濟增長，並帶動國內旅遊業發展。

泰國華僑華人眾多，當地華社一直保持著過年的傳統習俗。泰國王室、政府官員也經常參加每年在曼谷唐人街舉行的春節慶祝活動，與當地華僑華人共慶新春。近年來，每到春節期間，中泰兩國有關部門、機構還聯合舉辦相關慶祝活動，使得泰國的「年味」更濃。

(中時 )