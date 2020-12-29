英國傳出新冠變種病毒後，多國際出禁航令，但台灣上周僅祭出航班減半、入境需集中檢疫的手段，引起外界質疑，而衛福部長陳時中則稱，台灣準備得宜，不用鎖國也達到一樣的防疫效果。不過，根據一份網路民調顯示，有超過4成網友非常不認同陳時中的說法。

入口網站《YAHOO》以「陳時中說台灣不用鎖國防疫，你認不認同？」為題進行網路投票，時間為今年12月29日至明年1月3日，截至晚間9點40分，已有超過9千名網友參與投票，結果顯示，表示非常認同的網友有9%，還算認同的有21.2%，不太認同的有22.8%，而非常不認同則有43.3%，另外有3.7%網友未明確表示意見。

網友投票結果。(圖 翻攝自YAHOO)

對於是否擔心跨年和連假時人潮聚集而使疫情惡化的部分，感到非常擔心的網友有49.5%，有點擔心的有34.2%，不太擔心的有7.5%，非常不擔心的則有5.2%，此外，有3.6%網友沒銘表示意見。

至於大型跨年活動是否應該停辦的部分，有38.6%網友認為一定要停止，有44.1%網友認為應該要停止，認為應該不用停止的則有7.9%，認為一定不要停止有3.8%，另外有5.6%網友並未明確表示意見。

(中時新聞網)