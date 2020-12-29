富邦球團連續第3年舉辦的「悍你上學趣」校園巡迴棒球教室，今年度最後一站，北方王者北征至新北市的八里國小。這次由悍將球星范國宸、今日壽星江國豪，及吉祥物Frankie共同來到八里國小。

放學時間由Frankie擔任導護志工，陪伴孩子們安全回家，兩位球星各自拿出看家本領，親自指導與八里國小棒球隊一同快樂練球。悍將球團期望藉由持續深耕校園，與新北市一起提升運動風氣並打造新北棒球生活圈，鼓勵更多孩童一起參與棒球運動。

范國宸、江國豪皆為首次擔任「悍你上學趣」教練，帶領13位小球員更深入了解棒球運動的快樂。八里國小棒球隊在八里國中新建棒球場中訓練，新落成且完善的棒球場，甚至具備夜訓打擊區，也讓兩人稱羨。

范國宸（中）細心指導八里國小的小球員打擊練習。（富邦悍將提供／廖德修台北傳真）

活動在趣味九宮格投準大賽中正式展開，首局靠著江國豪的一石二鳥，幫助分組小隊拿下勝利，第二局則廝殺至PK賽，最後由范國宸隊獲勝。

今天擔任守備教練的江國豪與小球員傳接球，並進行高飛球及滾地球接球練習。負責打擊練習的范國宸則細心由握棒一步一步教起，幫助小球員們打好基礎。

Q&A互動時間兩人一題題為他們解惑，問到心中最想超越的偶像，江國豪以「建仔」王建民為心中最高層級偶像，范國宸則是回答悍將顧問「鋒哥」陳金鋒，問題中也出現「有潔癖不敢滑壘怎麼辦？」的無厘頭提問，讓兩人難以招架。

范國宸首次與小朋友一同互動，鼓勵他們找到愛棒球的心，不要害怕失敗，希望幫助他們更了解棒球運動的快樂。與八里國小棒球隊一起度過23歲生日的江國豪，在小朋友們歡樂的生日歌中許下生日願望，特別把第一個願望留給現場的小球員，希望他們都可以保持身體健康，開心打棒球！

富邦悍將校園巡迴棒球教室今年在八里國小圓滿落幕，明年1月將由吉祥物進入校園與全體師生互動，展開多場校園快閃活動。悍將持續深耕地方棒球運動風氣，希望每年季末透過校園巡迴深入基層、推廣棒球運動，增加小球員對棒球運動的熱情，同時強化新北在地連結。

(中時 )