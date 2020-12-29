新冠肺炎疫情刺激線上購物需求，造成北美最繁忙的港口洛杉磯港下半年貨櫃量大增，較上半年激增五成，使得港口物流緊繃。洛杉磯港貨櫃量暴增反映美國消費者購物習慣改變，以及下半年港口業務量反彈。

洛杉磯港執行主任賽羅卡(Gene Seroka)接受美國財經媒體CNBC《Power Lunch》節目專訪時指出，2020年下半年抵達洛杉磯港的貨櫃較上半年暴增50％，裝滿貨物的貨輪在海中停泊等待港口開放的情況十分普遍。賽羅卡表示，貨櫃暴增反映「美國消費者購物習慣改變，民眾不是購買服務，而是採購商品。」

貨運量躥升造成洛杉磯港供應鏈緊繃，與春季美國爆發新冠肺炎疫情，導致貨運量急速萎縮，形成強烈對比。

在居家防疫期間，零售商的線上訂單和電商業務暴增，導致美國港口卸貨延誤，以及倉儲空間吃緊。

賽羅卡表示，洛杉磯港預期需求將持續增加。洛杉磯港是北美最繁忙的貨櫃港，過去20年來處理美國17％的貨櫃。

根據洛杉磯港務局最新統計，11月共有89萬個20呎貨櫃抵達洛杉磯港，較一年前同期勁揚22％，年終購物季訂單攀升是進口商品激增的原因之一。

此外，根據洛杉磯港主管機關表示，來自亞洲的進口商品攀升至紀錄新高水準。在此同時，洛杉磯港的出口在過去25個月有23個月呈現下滑，中美貿易政策為美國出口萎縮的肇因之一。

賽羅卡指出，除了貿易政策外，美元升值也導致美國出口減少。美元上漲造成美國商品的價格比其他國家高，不利出口。

自8月以來，每月到達洛杉磯港的20呎貨櫃平均將近93萬個，賽羅卡稱下半年見到這個數字並不尋常，但他預期貨櫃量增加還會持續幾個月。

(工商 )