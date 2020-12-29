42歲日本天后濱崎步，目前懷有7個月身孕，稍早她的官方社群網站PO出緊急公告，證實因為一名演出人員確診新冠肺炎，導致一同參與彩排的濱崎步也被列為密切接觸者之一，原訂於本月31號舉行的跨年演唱會，確定取消。

濱崎步原本將在本月31號舉行「ayumi hamasaki COUNTDOWN LIVE 2020-2021 A 〜MUSIC for LIFE〜」無觀眾跨年演唱會，未料樂手在昨日因為感到身體不適，經核酸檢測後確診新冠肺炎陽性。

而懷孕7月的濱崎步，也因為一同參與彩排，與其他工作人員被列為密切接觸者，目前仍在等待檢測結果出爐。因此濱崎步已確定在未來一段時間無法參與公共活動，跨年演唱會也不得不宣布取消。

濱崎步官方聲明也為此向期待已久的歌迷道歉，「十分對不起每一個期待本次直播公演的各位樂迷朋友，還望各位多加理解。對於購買本次公演直播門票的朋友，我們將提供退票服務。」

濱崎步被列密切接觸者的消息更是震撼大批粉絲，紛紛留言為濱崎步祈福，「母子平安」、「要平安呀！等和妳一起的下一個跨年」、「取消事小，ayu和寶寶一定要平安」。

(中時新聞網)