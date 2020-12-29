賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

監委林文程質疑馬政府時期以「中華台北」身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，行政院長蘇貞昌指示外交部應配合監委追查真相。國民黨立委賴士葆今晚在臉書追溯台灣參加國際會議及賽事，從「中華隊」、「台灣隊」、到「中華台北隊」的漫長血淚史，李登輝總統1990年就同意以「中華台北」出席北京亞運，不知道監委有沒有斗膽鞭屍李登輝賣台？

賴士葆說，看到陳菊率監委到行政院巡察，荒腔走板的行徑，讓社會見識到蔡英文提名的監委近親繁殖的結果，驗證監委的水準真的讓人搖頭。監委事先不做功課，輕率急躁的想刷存在感，挖出馬政府時代以「中華台北」的名義參加國際會議是出賣主權，自我矮化。監委要調查，蘇貞昌和監委配合一搭一唱，拜託別鬧了，真的把御史大夫的名器消耗殆盡，「中華台北」馬英九不是始作俑者。

賴士葆逐一舉例說，台灣參加國際會議和賽事，幾十年來面對中國大陸打壓，從「中華隊」、「台灣隊」、到「中華台北隊」，是一頁漫長的血淚史。

1984年洛杉磯奧運會和1990年北京亞運，我們就用「中華台北」參加運動會，當時總統李登輝同意以「中華台北」出席北京亞運，不知道監委有沒有斗膽鞭屍李登輝賣台？

2009年馬政府派葉金川率團以「中華台北」名義參加世衛大會，當時陳建仁也參加代表團，陳建仁也算是共犯，監委要不要一視同仁究責？

2016年蔡政府派衛福部長林奏延參加WHA會議，致詞以「中華台北」的名義自稱，請監委別放過追究蔡英文的賣台行為，因為蔡英文說「稱謂上沒有被矮化」。

賴士葆強調，蘇偉碩被查水表，和中華人權協會到監察院陳情，陳菊反嗆沒受到立即迫害，原來監委只是選擇性辦案，這樣的監委真的浪費人民公帑。監委有本事就去向中國大陸抗議究責，別只會仗勢欺壓霸凌自己同胞。

(中時 )