為嚴防含瘦肉精美豬牛，台中市衛生局29日宣布，領先全國推出「牛豬產品無瘦肉精金標章」，提供轄內業者申請，但須提出相關檢驗報告、產地證明文件，及來源供貨商清冊，經市府審核通過後核發標章，效期一年，市府更將不定期前往稽查抽驗，如驗出肉品含瘦肉精，除依法加重裁罰外，也將廢止金標章。

台中市長盧秀燕29日親自主持市政會議，為加強維護食安，市府推出台中市獨有的「牛豬產品無瘦肉精金標章」，不同於業者自主標示的「台中牛哥豬弟」產地標示貼紙，業者申請「金標章」需提出各種檢驗證明，經市府審核通過才會發給，有效期限一年。

盧秀燕指出，中央明年元旦起，將開放萊豬進口，市府除推動「強化瘦肉精食安監控執行計畫」外，也全國首創修正「檢舉重大食品案件獎勵辦法」，推出全國最高吹哨獎金。民眾如檢舉含瘦肉精豬肉食品，違反食安法案件，可領取實收罰鍰金額七成獎金。

此外，市府也將加發吹哨獎金，發給檢舉人10萬至200萬元的獎金，若檢舉人現(曾)為內部員工，獎金上限提高至400萬元。

市政會議29日移師台中大里召開，台中市衛生局長曾梓展，進行專案報告，並指出市府今年9月規劃「強化瘦肉精食安監控執行計畫」，整合全府29個局處共同推動「拒食瘦肉精五要護健康」5大強化作為，包括畜產溯源要管控、肉品產地要標示、市民健康要守護、違規查辦要落實，及資訊公開要透明。

其中，市府全國首創「牛豬產品無瘦肉精金標章」，申請對象為台中市具食品業者登錄字號、稅籍登記、商業登記，或領有立案登記證明文件者，或於台中市販售或使用牛肉、豬肉及其加工製品者。

曾梓展說，申請人條件，須檢附食品業者登錄字號、稅籍登記及明年1月1日之後的3個月內肉品未驗出瘦肉精的檢驗報告，或牛豬肉來源產地相關證明文件，並檢附「牛、豬肉品來源供貨商」清冊，市府審核通過後，將核發金標章，並不定期追蹤、查核、抽驗，若經檢出瘦肉精或標示不實者，視情節加重裁罰，並廢止金標章。

台中市食安處表示，明年1月起，牛、豬、雞、羊等生鮮肉品，須標示原產地，衛生局將擴充10倍稽查量能；若業者在豬肉等食品上標示「國產豬」，被稽查其豬肉為進口肉品，將違反《食品安全衛生管理法》，涉及標示不實，處以4萬元至400萬元以下的罰鍰。

(工商 )