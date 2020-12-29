信義區出現謎樣風水圖案？一名男網友日前到北市信義區的百貨公司逛街，當他站在高處往下面馬路看去時，發現地面上有個水池的形狀非常特別，容易讓人想歪，更開玩笑說是吸「金」風水，照片曝光後意外成為卡改景點。

網友笑稱信義區有吸金寶地(圖片取自/爆廢1公社)

男網友在臉書社團「爆廢1公社」分享照片，標註「第一次從上方看下來，發現這水池的形狀，出水口是上方，然後流水下來，旁邊茂密的盆栽，這部局似乎在哪看過」，原來男網友逛信義區百貨公司，往松壽路看去，左前方是101大樓，底下的造景花園看起來「有點不一樣」，尤其橢圓長條狀水池，讓男網友看了實在很害羞。

照片曝光，由於形狀太像女性身體部位，許多網友笑虧留言，老司機應該都懂這是什麼，「你是不是剛剛吃過」、「風水很重要，吸金無誤」、「待我來破她風水」、「大地之母」、「搗龍棒才能風生水起」、「祕密花園」、「跟我剛剛吃的海鮮很像」、「設計師好有遠見」。

這個被網友稱做「吸金風水」的水池花園，位於新光三越百貨A9棟4樓，意外在網路上掀起討論後，許多網友揪團朝聖，打算前往該造景花園拍照。

(中時新聞網)