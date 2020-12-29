基隆一名張姓男子花費140萬元，向沙姓屋主買下位在安樂區一處凶宅，竟與蔡姓代書聯手，在未經屋主許可下，使用其印章，將成交價竄改為310萬元，再夥同陳姓里長偽造「非凶宅」證明，將房屋以335萬元高價，轉賣改趙姓男子，張男等人遭檢方依加重詐欺、偽造文書等罪嫌起訴。

判決指出，張男看上房屋曾有人輕生身亡，以140萬元低價向沙姓屋主購入，但張男使用偽造黃姓人頭印章和屋主簽約，後續再將房子登記過戶到劉姓人頭名下。

不僅如此，張男為謀取更多貸款，與江姓女友、蔡姓代書聯手，在屋主不知情的狀況下，擅自使用其印章竄改房屋成交價為310萬元，順利從玉山銀行貸得217萬元，超貸至少77萬元。

張男再透過仲介要將房屋出售，先是將房屋借名登記在高姓男子名下，再找來陳姓里長製作假證明，指「屋主沙媽媽於民國93年中旬，因年邁身故於家中，並非自殺等情事發生」，開立不實證明書，導致趙姓男子陷於錯誤，以335萬元高價買入，讓張男等人因而獲195萬元暴利。

基隆地檢近日偵結，將張男等人依加重詐欺取財罪、偽造文書等罪嫌起訴，此外，195萬元犯罪所得全數沒收。

(中時 )