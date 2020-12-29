亞洲週刊最新一期封面以蔡英文總統為封面，專題報導台灣「民選獨裁」的真相。民進黨對此回擊，該媒體過去就有很大爭議，立場不僅親共，還專為北京政府喉舌，亞洲週刊也因此遭綠營網軍猛烈抨擊。對此，亞洲週刊決定加碼放出4張「蔡英文龍袍照」供網友免費下載。

《亞洲週刊》最新一期封面以蔡英文總統為封面人物，批蔡是民選獨裁，民進黨發言人顏若芳今29日更再度發文痛批《亞洲週刊》小編，稱該刊的漢語拼音《YaZhou Zhoukan》就是宣傳「一國兩制就是讚」的。

免費下載英皇封面，遊行上街必備良品 綠營三翻四次想封殺本刊，全因那一張「英皇」封面。亞洲週刊秉承自由、開放的宗旨，讓大家免費下載（多謝美術部同事幫忙🙏），封面一共四款：原版、有字牌匾版、無字牌匾版，及綠色馬賽克和諧版，任君選擇，隨意使用；... 由亞洲週刊發佈於 2020年12月29日 星期二

亞洲週刊今天則在臉書公開疑遭駭客攻擊，週刊官網被癱瘓事件，下午3點25分該刊網路管理部門的同事反應，「該刊官網成立來首次被大規模攻擊」。紀錄的第一位是來自印尼，瀏覽次數是15920次；第二位是源自印度，瀏覽次數是15507次；第三位是塞爾維亞共和國，瀏覽次數是13514次，因一批IP同時擠進官網，遠超負荷，引起癱瘓。所幸在工程搶修下，已逐漸恢復。

對於駭客攻擊以及綠營網軍攻擊，亞洲週刊29日晚間加碼反擊，PO出4張「英皇」封面照，分別為「原版、有字牌匾版、無字牌匾版，及馬賽克和諧版」。粉專小編更Hanstag「言論自由」、「英皇」、「綠色恐怖」等字詞。

封面晚間8時上架後，截至晚間10時，已經累積857次分享，近1千則留言，3千多人按讚。有網友表示，「周刊就是戳到民進黨的痛處，網軍才會傾巢而出」。

亞洲週刊貼出4張「蔡英文龍袍照」供網友免費下載。(圖/翻攝自 亞洲週刊)

亞洲週刊貼出4張「蔡英文龍袍照」供網友免費下載。(圖/翻攝自 亞洲週刊)

亞洲週刊貼出4張「蔡英文龍袍照」供網友免費下載。(圖/翻攝自 亞洲週刊)

亞洲週刊貼出4張「蔡英文龍袍照」供網友免費下載。(圖/翻攝自 亞洲週刊)

(中時新聞網)