「山珍海味·記住鄉愁——2020昆台美食文化交流活動」開幕式現場。（照片由雲南台辦提供）

在昆明市官渡古鎮舉辦的「山珍海味、記住鄉愁——2020昆台美食文化交流活動」於2020年12月29日正式開幕，從2020年12月29日持續至2021年1月1日元旦，為期4天。雲南「山珍」與台灣「海味」的巧妙結合，象徵著兩岸親情的傳承與包容。

本次交流活動是一次展示昆明和台灣兩地傳統美食文化的盛會，活動秉持「兩岸一家親」理念，著眼和落腳增進同胞親情和福祉，目的在於傳承中華五千年文明，弘揚中華美食文化，展示昆明形象，促進寶島台灣與春城昆明的文化交流。

交流活動以昆明和台灣最具代表性的美食為主要核心內容，以「烹」然心動為主題，內容豐富、規模盛大，來自台灣和昆明市14個縣（市）區及開發度假區飲食方面的美食餐飲代表人士，共聚官渡古鎮，展示各具特色的地方美食，共享多彩的美食文化生活，交流獨特的烹調技藝技巧。

本次活動充分發揮互聯網的優勢，打好資源、地緣、歷史、文化、民族「五張牌」， 採取線上線下相結合的方式，通過「雲」上傳情，跨越阻隔，連接起昆明與台灣的山海情緣。

線上活動圍繞昆明美食文化、歷史文化、民族文化、非遺文化、旅遊文化等充分展示昆明市14個縣（市）區及陽宗海度假區的區域經濟、人文、歷史、民族團結進步、脫貧攻堅及台企台胞在昆明生活、發展等優勢及特色。

為期4天的活動包括昆台兩地特色美食展示，特色美食製作，非遺、文創展示及體驗等內容，兩地同胞不僅可以品嘗美食，還能現場體驗美食文化。通過活動讓台灣同胞充分瞭解昆明、嚮往昆明，更能讓昆台兩地同胞記住「山珍」與「海味」結合的「味道」——濃濃的血脈同胞親情。參加活動的台商表示，雲南「山珍」與台灣「海味」的巧妙結合，將會為兩地美食文化和餐飲行業帶來無限的商機。

雲南省台灣同胞聯誼會會長楊曉紅，雲南省海外聯誼會秘書長黃妮亞，昆明市海峽兩岸交流協會顧問楊皕，昆明市海峽兩岸交流協會名譽會長李冰晶、和麗川、畢昆閩、會長王蓉、副會長周樂，昆明台灣同胞聯誼會會長李為民、昆明台灣同胞投資企業協會常務副會長林治宏，雲南省餐飲與美食行業協會副會長關明，昆明市餐飲與美食行業協會副會長周復始，昆明市各相關單位嘉賓，昆明市14縣（市區）、開發度假園區相關部門嘉賓，昆台兩地美食屆代表人士、在昆台胞台屬、媒體記者等200餘人出席開幕儀式，王蓉在開幕式上致辭。

王蓉指出，無論離家多遠，在人們的腦海中，只有故鄉的味道熟悉而溫暖，就像我們味覺定位系統，一頭連著自己，另一頭則永遠牽絆著記憶深處的故鄉，而美食也總能縮短自己與故鄉的距離，縮短人與心的距離。同根同源的中華文化，通過美食引起了兩岸親情的同感共鳴。千百年來，美食的傳承與不斷的創新，讓我們的生活一路精彩，一路美好！哪怕歲月流轉，可味道卻越久越醇，兩岸親情傳承與包容，也正如此。

本次交流活動，昆明市海峽兩岸交流協會將台灣的「海味」帶到了昆明，讓昆明的老百姓看得到、嘗得到台灣的美食，在家門口就能體驗到台灣的風土人情，同時也相信昆明「山珍」的香氣在即將到來的2021年也將乘風破浪、跨越海峽，縈繞到寶島台灣。

(中時 )