美國疫苗開發商Novavax周一宣布其新冠肺炎疫苗正開始第三階段臨床實驗，但股價卻暴跌近一成。外界認為美國已批准施打兩款疫苗，Novavax消息反突顯其落後對手，加上莫德納疫苗讓人出現過敏狀況等利空，股價周一暴跌近一成而觸發Novavax賣壓。

Novavax股價周一收116.85美元創一周新低，12月來在約115美元到130美元區間上下震盪。輝瑞與莫德納股價從12月8日高點急速拉回迄周一止，前者累跌近14％，後者累跌逾34％。

Novavax開始在美國與墨西哥招募最高3萬人，在美墨約115個測試點參與其大規模實驗。這是美國目前第五款進入最後階段實驗的疫苗。若實驗結果正面，就可望在2021年得到主管機關授權使用。

外界認為只要結果正面，美國會儘快讓其上市。因為多位負責衛生事務的官員均表示，即使已授權緊急使用輝瑞和莫德納等疫苗，但美國仍需要更多疫苗才能滿足需求和控制疫情。

美國國家衛生研究所(NIH)主管柯林斯(Francis Collins)說，即使美國迄今已很快為民眾施打疫苗，但美國仍需要以不同方法研發更多疫苗，來確保民眾不受可致命的新冠肺炎威脅。

Novavax沒有對何時從實驗中得出結果做預期，但認為最快可能在2021年春季。Novavax原計劃秋季開始在美國進行大規模的第三階段臨床實驗，但由於疫苗的製造出問題而被延後。

(工商 )