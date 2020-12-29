避免群聚 美麗新宏匯影城跨年開幕99元看電影延後 22:102020/12/29 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美麗新宏匯影城原定31日開幕日當天，舉辦「享樂$99看電影」活動，將延至2021年1月28日。（宏匯廣場提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 繼台北101觀景台取消2021高空跨年煙火派對，新光三越台北信義新天地和微風松高、南山取消跨年戶外市集後，今（29日）宏匯廣場宣布因考量目前疫情仍然嚴峻，為了避免發生群聚感染，並顧及所有觀眾的健康與安全，美麗新宏匯影城原定31日開幕日當天，舉辦「享樂$99看電影」活動，將延至2021年1月28日。 美麗新宏匯影城原定31日開幕日當天，舉辦「享樂$99看電影」活動，將延至2021年1月28日。（宏匯廣場提供） 百貨迎新年祭好康 3天連假出遊購物攻略 美學觀光列車「鳴日號」亮相 車頭V形微笑曲線搶眼 (中時 ) #美麗新 #宏匯 #看電影 #跨年 #影城 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華電信MOD觀賞時數達55億分鐘 跨年元旦片單公布 15:582020/12/28 科技 體感列車飆起來 《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》4DX版12／31上映 16:202020/12/29 科技 用愛跨年！留言為社福團體打氣 抽頂新和德特別版共好包 18:062020/12/29 寶島 用愛跨年！留言為社福團體打氣 再抽頂新和德特別版共好包 15:552020/12/29 生活 華新麗華1月份不銹鋼盤元大漲 內銷每公噸漲6,000元 11:092020/12/29 財經 《國際社會》韓國新確診再回4位數 每日病歿40位創歷史新高 09:252020/12/29 財經 台鐵觀光車隊浮現 鳴日號首登場 16:002020/12/29 財經 車用訂單到位 乙盛擴產一波波 04:102020/12/29 產業．科技 備戰跨年夜 亞太部署行動基地台 04:102020/12/29 財經焦點 15檔威風 股價、市值齊攀峰 04:102020/12/29 證券．權證 《韓股》KOSPI觸2823點 一度創史上新高 11:582020/12/29 財經 生活熱門新聞 超強寒流提早攻台 明天8縣市急凍6度以下 - 生活 最牛釘子戶嗆「沒13億不搬」 18年後結局驚人 - 生活 「五寶爸」找到工作了！霸氣老闆開缺 薪優穩定 - 生活 一堆人開始不吃泡麵？網曝2致命敗筆：回不去了 - 生活 全聯神餅乾再現 她一吃大驚：媲美五星飯店 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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