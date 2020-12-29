繼台北101觀景台取消2021高空跨年煙火派對，新光三越台北信義新天地和微風松高、南山取消跨年戶外市集後，今（29日）宏匯廣場宣布因考量目前疫情仍然嚴峻，為了避免發生群聚感染，並顧及所有觀眾的健康與安全，美麗新宏匯影城原定31日開幕日當天，舉辦「享樂$99看電影」活動，將延至2021年1月28日。

美麗新宏匯影城原定31日開幕日當天，舉辦「享樂$99看電影」活動，將延至2021年1月28日。（宏匯廣場提供）

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