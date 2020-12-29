【政新鮮】韓國瑜近況「當農夫」！？ 許淑華曝他從這裡東山再起

獲封「神力女超人」稱號的國民黨立委許淑華，今(29日)在政論節目中除了談論近日的萊豬之亂、標章問題外，更爆出前高雄市長韓國瑜最新近況，也就是韓國瑜陸陸續續已經有在規劃公益性質活動，「應該過完年，很快時間他本人會跟大家報告」。

許淑華接受《TVBS超錢新聞》直播訪問時，有網友提問「韓國瑜最近好不好？都沒有他的消息」，對此，許則回應，之前有提過韓國瑜都在種枸杞，種的很開心，而韓先前因為有公益性質活動安排，陸陸續續已經有在規劃，應該過完年，很快時間他會跟大家做報告。

國民黨立委許淑華。（圖／取自許淑華臉書）

許淑華強調，「當然都是些公益性質的活動，畢竟現在即便他完全沒出聲，還是有媒體、特定人士點名他參選台北市長等職位，即便沒講話都會被點名，所以他清楚知道自己即使已經解甲歸田，但仍是被用政治性的角度高度關注，講任何話都很容易被聯想成有任何政治企圖。」

不只如此，許淑華強調，韓國瑜不希望一出來講話，造成大家以為他要選主席、選桃園、選台北等等，不希望造成大家困擾，因為自從回到雲林後，就是在規劃不同性質公益活動，以後會到不同族群、縣市去做很多關懷活動。

另外，許淑華也預告，等韓國瑜行程安排好，就會自己跟大家說明，臉書會是最佳管道，他也知道很多朋友對他很關心，「因此請我有機會被問到時，也謝謝大家關心，將來韓會用關心黨發展、地方公益角色出現，讓大家一起跟他互動」。

(中時新聞網)