「水果之鄉」台中東勢農產收益爆大量，梨農荷包滿滿，東勢區農會存款也較去年暴增7億元。（王文吉攝）

台灣今年罕見無颱風侵擾，「水果之鄉」台中東勢農產收益爆大量，東勢區農會存款較去年暴增7億元，總額來到107億元，存戶不乏千萬富翁。總幹事田士欣表示，當地盛產的高接梨、甜柿今年價量齊揚，農民荷包滿滿，加上股票市場好，民眾資產膨脹，存款自然增加。

東勢四季氣候宜人，盛產高接梨、甜柿、柑橘等，贏得「水果之鄉」美名，其中高接梨種植面積超過1500公頃，高居全台之冠，常見的品種有新興梨、秋水梨及豐水梨等。

田士欣說，高接梨是一種栽種技術，將高海拔地區或進口溫帶梨的花芽接穗，嫁接在平地的橫山梨樹上，讓氣候炎熱的平地也能栽培溫帶梨，產期在6至8月，含水分多，爽脆清甜。

今年無颱風侵擾，梨果大豐收。田士欣表示，雖然雨水不充裕，但受惠於「風調」，沒有颱風侵擾所造成的落果災損，高接梨、甜柿產量可說是大豐收，且普遍果形漂亮，價格表現不俗，收益是歷年來最好。

田士欣說，往年高接梨每台斤約50元，今年均價7、80元，品項好的破100元；此外，甜柿產量也不錯，價格較去年上揚1成，目前盛產的椪柑以及接棒的桶柑預期價格也看漲1成左右。

根據東勢區農會信用部統計，今年存款較去年增加7億元，總額來到107億元，雙雙打破歷年紀錄。田士欣表示，該會存戶約有4萬多人，以果農居多，加上客家人重視儲蓄，水果交易所得大多存進農會，有37位農友存款破千萬。

田士欣也說，往年11、12月此時農友支出購買梨穗、肥料，一般會有提領潮，但今年存款總額不減反增，顯見還有熱錢在外流通，存戶手上還有閒錢餘裕可周轉。田士欣也坦言，用戶存款飆高，死錢只進不出，形成農會利息壓力，計畫明年招募員工擴大放貸業務。

(中時 )