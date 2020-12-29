萊豬規定中央地方不同調 政院：若地方釋憲將尊重 22:192020/12/29 中時 張理國 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 萊豬釋憲政院表示尊重(政院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 萊豬釋憲嘉義市議會開出第一槍，將在中央駁回自治條例後提出釋憲聲請。行政院目前仍在審慎評估有關萊豬進口的全國統一規範，政院今天表示尊重；仍強調會在適當時機提出一致性規定。 行政院表示，目前各地方自治條例有互相矛盾或滞礙難行之處，食安法主管機關為中央，應該要有一致性的規定，民眾才不會無所適從。 政院說，鑒於各縣市的自治條例狀況不一，政院在彙整討論後，會在適當時機向外界報告應處的方式。 萊劑零檢出若遭駁回 嘉市議會國民黨團聲請釋憲 陳其邁：尊重 萊豬爭議 陳吉仲：進口豬都會清楚標示 (中時 ) #政院 #釋憲 #萊豬 #規定 #行政院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 教育部、綠委強調校園零萊豬 家長不信任 14:472020/12/29 生活 萊豬表決3綠委跑票 民進黨團：建請移送中評會 15:152020/12/29 政治 萊豬標示沒統一 消費者難辨別 04:102020/12/29 地方新聞 中央萊豬標示政策不明 侯友宜：地方絕對不等中央 12:032020/12/29 政治 林佳新爆萊豬叩關最大問題 怒嗆陳吉仲 20:222020/12/29 政治 開放萊豬 呂秀蓮批小英：連拒絕進口內臟的勇氣都沒有 20:182020/12/29 政治 台灣豬貼紙要申請 中央畜產會：濫用來路不明證明標章恐違法 18:492020/12/29 財經 台東萊豬訂罰則 中央已讀不回 04:102020/12/29 地方新聞 反萊豬護食安 國民黨發動連署公投 04:102020/12/29 地方新聞 民進黨硬要萊豬進口 前台北市副市長預言報應落在這人身上 17:112020/12/29 政治 澎湖縣全面啟動防堵萊豬機制 堅持瘦肉精零檢出 12:462020/12/29 寶島 政治熱門新聞 元旦後台灣人會吞萊豬嗎 最新民調竟一面倒 - 政治 羅智強向蘇揆「鄭重道歉」並說：台灣有蘇貞昌真好 - 政治 「預祝罷免成功」宅神贈花到王浩宇服務處 這8字網友笑翻 - 政治 《推背圖》洩天機？被爆預言中華民國總統最終任期 - 政治 蔡民調大跌總統府這回應 游盈隆3句話怒嗆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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