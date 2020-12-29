萊豬釋憲嘉義市議會開出第一槍，將在中央駁回自治條例後提出釋憲聲請。行政院目前仍在審慎評估有關萊豬進口的全國統一規範，政院今天表示尊重；仍強調會在適當時機提出一致性規定。

行政院表示，目前各地方自治條例有互相矛盾或滞礙難行之處，食安法主管機關為中央，應該要有一致性的規定，民眾才不會無所適從。

政院說，鑒於各縣市的自治條例狀況不一，政院在彙整討論後，會在適當時機向外界報告應處的方式。

(中時 )