印度運輸部長加德卡里(Nitin Gadkari)向當地媒體透露，美國電動車大廠特斯拉(Tesla)將在2021年揮軍印度市場，先是銷售電動車，之後可能設立組裝廠。特斯拉執行長穆斯克(Elon Musk)證實，2021年特斯拉「肯定會」進軍印度。

加德卡里向《印度快報》(Indian Express)表示，特斯拉將在2021年初前進印度市場，該公司將先設立電動車銷售中心，之後可能視市場對其電動車的反應，在印度設立組裝和製造廠。加德卡里強調，「印度將在5年內成為特斯拉首屈一指的製造中心。」

一名推特使用者27日詢問特斯拉2021年的印度市場規畫，穆斯克表示，特斯拉「肯定會」進軍印度市場，但時間不是1月。

另據印度媒體《經濟時報》(Economic Times)報導，價格較親民的Model 3將是特斯拉跨足印度市場的首款車款，估計售價約在550萬盧比(約7.48萬美元)。

《經濟時報》報導，特斯拉可能會在2021年1月開放預購，並在6月開始交車。特斯拉預料將自行負責銷售業務，不透過經銷商代銷，一如該公司在其他市場的銷售模式。

值得一提的是，穆斯克屢屢暗示特斯拉即將進軍全球第四大汽車市場印度，過去兩年來至少說過5次，最近一次是在10月。穆斯克多次指稱印度高進口關稅和法規限制，是特斯拉進入印度的阻礙。

然而印度政府近年開始推廣電動車，試圖降低對石油的依賴和空氣汙染，讓汽車廠看到商機。印度設立遠大的減少燃油車目標，並提供補貼鼓勵民眾換車。多家汽車廠早已在印度開賣電動車，包括賓士、現代、通用(GM)和印度本土的塔塔汽車(Tata Motors)等。截至目前，印度約賣出2,100輛電動車，大部分的售價在150萬至250萬盧比。

(工商 )