美國環保署(EPA)周一宣布針對商用客機與大型商用噴射機，制定史無前例的廢氣排放標準，讓美國環保法規跟國際接軌，給飛機製造商八年時間去遵從新規定。主要擔心美製飛機不符國際標準而無法在海外市場銷售。

EPA署長惠勒(Andrew Wheeler)上周在耶誕假期前簽署這新規定，只要刊登在聯邦公報就立即生效。

根據美國官方與環保團體資料，全球碳排放約2％來自噴射飛機。在環保團體壓力下，加上擔心美製飛機碳排放，不符合國際規定而影響海外銷售，因此EPA在7月首度提出飛機廢氣排放限制。

惠勒當時強調，美國航太產業應該採取符合國際標準的環保規定。其提出新規定的核心，是參照聯合國的國際民用航空組織(ICAO)所建立的標準。

美國從2028年開始實施EPA新規定，所有飛機製造商所生產的飛機，都要採用符合這規定的新設計，以避免美製飛機因不符環保標準而被排擠在國際市場之外。美國生產出來的飛機，高達四分之三是外銷。

雖然外界擔心購買美國飛機的貨運商與企業，會因為美國飛機製造商遵從新規定，導致製造成本上升而提高飛機售價，但包括波音等美國飛機製造商卻支持新規定，因為這可讓他們避免喪失國際市場的風險。

儘管EPA新規定被形容為史無前例，但多個環保團體卻認為這些新規定空洞而毫無意義，根本沒有減少任何碳排放量。

「生物多樣性中心」(Center for Biological Diversity)批評新規定在維護環境上不夠積極，沒有強制規定航空業者革新所使用的技術，與改變其舊有的營運模式。

「環境保護基金」(EDF)國際顧問佩特桑科(Annie Petsonk)認為EPA新規定對改善氣候異常問題毫無幫助。

(工商 )