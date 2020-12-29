台灣的大眾運輸通常設有博愛座，不過近年來爭議不斷，原本的美意多次遭到曲解。對此，醫師姜冠宇在臉書發文呼籲，應該將博愛座取消，更表示現在博愛座已成為對年輕人的一種施壓。

聯合醫院整合醫療科主治醫師姜冠宇今(29日)在臉書專頁上發文，他表示社會資源有限，老人比例也越來越高，且台灣早有推行孕婦友善貼紙、博愛識別貼紙及禮讓徽章，他認為應該加以全面推廣，如此一來，「任何座位都可以是博愛座」。不用在特定的座位上與人相爭，範圍更大，真正需要的人得到座位的機會也更多。

姜冠宇更直言，博愛座本身並沒有任何專家或機構資格驗證的機制，「中年以上的人，就可以對年紀較輕的人現場施壓」，讓他質疑，博愛座的機制是否能夠真正促進社會善良風氣。更在文末再次重申，他認為應該全面取消博愛座。

貼文發出後，不少網友回應，「我也贊成應該取消，但對於那些外表看起來年輕或沒事、但其實有需要的人，除了貼紙或徽章之外，在思考有沒有其他更好的方式呢？ 」、「真的建議取消博愛座，我常常碰到老人（有博愛座資格的人）跑來跟一般人搶普通座位」、「博愛座降低我搭乘大眾運輸的意願，特別是公車」。不過有網友分享，自己即使貼了孕婦徽章仍無效，「沒有用啊！孕初期還在打安胎藥的時候，別孕婦徽章，在捷運也沒被讓坐過，還是要肚子夠大了才有機會」。

#取消博愛座吧 社會資源有限 老人比例也越來越高 我們應該要變通了 當我們早就有就推行孕婦友善貼紙 也有單位在老弱殘疾也有用相關證明申請 “博愛識別”... 由姜冠宇醫師 Pro'spect 發佈於 2020年12月28日 星期一

(中時新聞網)