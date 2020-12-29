看好新能源車發展前景，A股上市的大陸電池生產龍頭寧德時代29日發布三份公告表示，將分別在福建省福鼎市、四川省宜賓市和江蘇省溧陽市投資建設鋰電池生產專案或擴大產能，三大專案總投資最高達人民幣(下同)390億元。

全天候科技報導，寧德時代公告稱，擬在福建省寧德市福鼎市投資建設鋰離子電池福鼎生產基地，專案總投資不超過170億元；擬在江蘇省溧陽市中關村高新區內投資建設江蘇時代動力及儲能鋰電池研發與生產項目(四期)，項目總投資不超過120億元；擬在四川省宜賓市臨港經濟技術開發區內投資擴建動力電池宜賓製造基地專案，總投資不超過100億元。

其中，福鼎市和宜賓市項目一期自開工建設起不超過26個月，專案二期計畫在一期建設後兩年內啟動；溧陽市項目自開工建設起不超過24個月。

報導稱，近期市場對於新能源汽車的認可，進一步推動寧德時代股價上漲。12月29日寧德時代收跌2.8％。但2020年以來，寧德時代股價漲幅近200％，公司市值逼近7,400億元。

(工商 )