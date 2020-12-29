2020年接近尾聲，年終最受期待的就是31日晚上各地跨年晚會，今年因疫情，天王、天后、天團都留台灣，為跨年晚會增加不少可看性。金曲歌王蕭敬騰領軍「獅子LION」連趕2場，24小時台中、台北折返跑；最令人期待的是天后張惠妹暌違21年，將重回台東舉行戶外跨年演唱會。張惠妹開心之餘不忘防疫，29日彩排時說：「唯一可惜的，就是不能叫觀眾親親抱抱，全部都要忍下來。」

跨年晚會的開場可說是天團大比拚，除5566、獅子LION的熱門獻唱，動力火車也為「2021桃樂園Wonderland 跨年晚會」電視轉播開場；奪下金曲最佳新人獎的茄子蛋受邀在「2021紫耀義大 享樂拾光跨年晚會」開場獻聲，不同世代的天團隔空互軋，可說是當晚最大亮點之一；「臺北最High新年城-2021跨年晚會」則由田馥甄以動人歌聲揭開序幕。

安心亞預告在「2021台中麗寶跨年雙演唱會」將有性感演出。（資料照片）

除了天團爭鋒，天后們也將在舞台上獻聲比美，壓軸演出令人期待。安心亞先在「高雄2021跨百光年」帶來17分鐘NON-STOP火辣演出，接著趕往台中麗寶跨年雙演唱會倒數前壓軸性感熱唱。她為台中跨年已編排一段極度魅惑的獨舞表演，還將經典歌曲〈呼呼〉改編成華麗魅惑版，連日來為2020年「最後一唱」進行魔鬼行程模式，放話將帶來最棒演出。

Ella隔6年，強勢回歸跨年舞台，她將在「高雄2021跨百光年」蓬萊舞台跨年晚會獨家獻唱，打造全新歌單，帶來30分鐘表演。值得一提的是，徐懷鈺將在「2021屏東跨年晚會-K歌之夜」倒數前壓軸演出，她的經典歌曲將喚起許多人青春回憶。而少女時代的孝淵則是疫情爆發後，首位來台跨年的韓星，她在台南的演出也值得期待。天王們也隔空拚場，伍佰&China Blue在台北跨年倒數前壓軸熱唱，周湯豪、王識賢也會在台中不同地點獻聲。

倒數後，各地仍有大咖藝人接力熱唱，頑童MJ116將在台中麗寶陪觀眾迎接2021。蕭敬騰在台北跨年晚會，以歌聲陪伴觀眾，元旦再到台中麗寶開唱；林宥嘉暌違2年再度於台中水湳中央公園開唱，陪觀眾迎新年的他甜蜜透露，上台前將先向老婆示愛；今年當爸的畢書盡則在高雄義大陪民眾迎新，1晚連趕3場，成了最佳跑場王。

蕭敬騰跨年趕場，電力滿滿。（資料照片）

(中時 )