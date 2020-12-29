有周刊報導指國民黨主席江啟臣陷入重大領導危機，連核心幹部之一的國民黨副祕書長李彥秀都以赴美國為由「遠離江啟臣」。向黨中央請假3個月，本月23日晚間搭機赴美陪女兒的李彥秀，今天透過臉書 PO 出與女兒的合照澄清指出，向國民黨中央告假的理由是「補修媽媽學分」，早在年初就規畫多陪孩子，卻被無情的政治操作。

李彥秀說，今年3月，江啟臣找她協助黨務時，她就跟江說過，自己擔任民代已經1年，真的需要好好沉澱休息一下，特別是女兒已經快 10歲，作為一個媽媽，為了服務選民，真的能陪伴孩子的時間少之又少，這也是最大的遺憾；當時也跟江開出一個條件，就是農曆年前，需要一段完整陪孩子的時間。

她說，1個多月前，美國武漢肺炎持續升溫，她接到女兒從美國打來的電話，告知發燒到快40度，當時是美國凌晨2點，她在台灣心急如焚。因此國民黨發動的公投提案完成第一階段後，她就向江啟臣遞出假單。

有關向黨中央告假2到3個月。李彥秀說明，往返國外，需要隔離14天，雖然心疼女兒，但是黨務仍舊不能旁落，群組遙控從來沒有少過；之前在台灣遙控在美國的女兒學業，現在在美國，反過來遙控台北的同仁工作，換個環境辦公效率不見得變差，畢竟防疫新生活，轉換成 TELEWORKER，也不意外。

對於請假一事，被周刊報導解讀為「要遠離江啟臣」。李彥秀感嘆，萬萬沒想到，一個單純的「媽媽學分班」也可以被如此無情的政治操作；在國民黨中央短短的9個月，收穫很多，也學習很多，跟江啟臣共事，更是愉快的經驗，所有國民黨人都有一個共同的奮鬥目標「護台灣、保民主、拚未來」。文末還強調「不需要太久，我們八德路（中央黨部）見！」

(中時 )