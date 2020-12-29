由於美國總統川普昨簽署9000億抗疫紓困法案後，美國股市三大指數創歷史新高，提振了市場風險情緒，而美眾院周一同意將抗疫紓困刺激支票金額從600美元提高到2000美元。今天美股一開盤上漲100多點，那指、標普也上漲0.5%左右，5大科技股除均Facebook外均上揚。台積電ADR上漲0.21%。

截至台北時間28日晚間10點40分左右，道瓊指數上漲131.27點或0.43%、暫報330535.24點；那斯達克指數上漲43.89點或0.34%、暫報12895.89點；標普500指數上漲14.85點或0.40%、暫報3750.21點。

至於5大科技巨頭，蘋果上漲0.65%；Alphabet(GOOGLE)上漲0.33%；微軟上漲0.59%；Facebook下跌0.16%；亞馬遜上漲0.49%。台積電ADR上漲0.21%。

美國眾議院當地時間周一晚間通過了一項法案，將發放2000美元取代了疫情紓困法案中的600美元支票，民主黨和溫和的共和黨人投票贊成總統川普支持的提議。美國國會參院將於當地時間周二對該補充財政援助法案進行表決。

分析人士認為，新一輪紓困計畫不足以彌補疫情蔓延，給美國經濟和民眾帶來的傷害，更無法根本解決疫情造成長期失業人口上升、貧富差距擴大等問題。安聯集團首席經濟顧問埃利安認為，紓困計畫不會顯著改變美國經濟短期走勢，也不會對沖美國經濟面臨的長期風險。

根據約翰·霍普金斯大學數據，從12月開始至今，美國記錄超6.3萬例新冠死亡病例。美媒感慨，12月是美國新冠疫情最致命的月份。美國國家過敏症和傳染病研究所所長安東尼·佛奇28日接受英國廣播公司採訪時表示，美國各州在對抗疫情過程中各自為政，以及美國公共衛生問題的政治化，是導致美國新冠肺炎疫情失控的重要原因。

(中時新聞網)